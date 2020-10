Pahor z novimi podnebnimi svetovalci o pandemiji kot priložnosti za iskanje inovativnih pristopov

Ljubljana, 26. oktobra - Predsednik Borut Pahor se je sestal s svojim stalnim posvetovalnim odborom za podnebno politiko, ki ima po odstopu prejšnjih članov novo sestavo. Strinjali so se, da pandemija ne sme biti izgovor za vrnitev k netrajnostnim ter okolju in podnebju škodljivim praksam, temveč priložnost, da v teh razmerah poiščemo inovativne in nove pristope.