Matičičeva: Temelj za odziv na krizo kakovostna in pravilna informacija

Ljubljana, 26. oktobra - Temelj za odziv posameznika na krizo kot je epidemija covida-19 je kakovostna in pravilna informacija, ki jo je mogoče pridobiti v klicnem centru. Ta je ponovno začel delovati minuli teden z razglasitvijo epidemije v Sloveniji, že v petek pa so prejeli 1326 klicev, je povedala vodja klicnega centra in infektologinja Mojca Matičič.