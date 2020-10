V koroškem domu starostnikov nove okužbe

Črna na Koroškem, 26. oktobra - V slovenjgraški enoti Koroškega doma starostnikov so v nedeljo potrdili 12 okužb z novim koronavirusom pri stanovalcih in pet pri zaposlenih. Okužene bodo iz doma tekom dneva preselili na lokacijo Term Topolšica. Medtem pa so v Centru za usposabljanje, delo in varstvo iz Črne iz sive in rdeče cone začeli premeščati stanovalce v svoje sobe.