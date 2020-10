Zgodbe iz kostanjevih gozdov in Oče nagrajena na festivalu CinEast

Luxembourg, 26. oktobra - Na Srednje in vzhodnoevropskem filmskem festivalu CinEast, ki je v Luksemburgu potekal do 25. oktobra, je film Zgodbe iz kostanjevih gozdov scenarista in režiserja Gregorja Božiča prejel nagrado kritikov, manjšinska koprodukcija Oče režiserja Srdana Golubovića pa je prejela posebno omembo.