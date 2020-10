V vrtcih danes manj kot desetina otrok

Ljubljana/Koper/Nova Gorica, 26. oktobra - Vrtci trenutno nudijo le nujno varstvo, kar si v različnih občinah razlagajo različno. Medtem ko so v Ljubljani vsi javni vrtci odprti in nujnosti varstva ne preverjajo, ponekod zahtevajo potrdilo delodajalca in dajejo prednost otrokom staršev v t. i. kritičnih poklicih. V vrtce je danes sicer prišla manj kot desetina vseh otrok.