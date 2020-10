Na Kitajskem novo množično testiranje na novi koronavirus

Peking, 26. oktobra - Na Kitajskem so v nedeljo začeli testiranje 4,75 milijona prebivalcev mesta Kashgar v provinci Xinjiang na severozahodu države, potem ko so potrdili okužbo z novim koronavirusom pri 17-letni delavki v tekstilni tovarni. Doslej so ugotovili skupno 138 asimptomatskih okužb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.