Finance o ceni novega ustavljanja gospodarstva (26. 10.)

Ljubljana, 25. oktobra - Jurij Šimac v komentarju Kakšna bo cena novega 'lockdowna'? piše o negativnih posledicah, ki jih bo ponovno ustavljanje gospodarstva imelo na življenja ljudi in gospodarsko klimo. Za zaprtje izbran teden je kar primeren, saj so otroci in del zaposlenih zaradi počitnic doma. A zdi se, da zaprtje ne bo trajalo le teden dni.