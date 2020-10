Devet čakajočih pred banko v Kočevju v pretep, nato je proti njim z vozilom zapeljal 48-letnik

Kočevje, 25. oktobra - Pri čakanju na vstop v banko v Kočevju se je v sredo steplo več oseb. Proti pločniku, kjer je potekal pretep, pa je z vozilom zapeljal 48-letnik in s tem poškodoval nekaj ljudi. Do 48-letnika je nato pristopil 23-letnik in ga skupaj s še dvema osebama pretepal do prihoda policije. Pet oseb je bilo lažje poškodovanih, 48-letnik huje.