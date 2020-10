Italijani spet zapirajo stadione in dvorane

Rim, 25. oktobra - Odlok italijanske vlade, da lahko tekme elitne nogometne lige in drugih profesionalnih lig spremlja 1000 gledalcev, je zdržal le nekaj dni več kot en mesec. Zaradi poslabšanja stanja glede pandemije novega koronavirusa je vlada do nadaljnjega zaprla stadione in dvorane, tako da bodo tekme potekale brez gledalcev, poroča dpa.