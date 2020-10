Evropske države ob novih rekordih okužb v dodatno zaostrovanje ukrepov

pripravil Blaž Mohorčič

Rim/Zagreb/Madrid, 25. oktobra - Evropske države so ta konec tedna znova poročale o rekordnem številu novih okužb z novim koronavirusom. Zato večina zaostruje tudi ukrepe za zajezitev virusa, med njimi so Hrvaška, Italija, Španija, Slovaška in Poljska. Z novim koronavirusom pa je okuženih tudi vse več voditeljev in drugih visokih predstavnikov držav.