Prihodnji teden nadaljevanje pogajanj med EU in Otokom o brexitu

London, 25. oktobra - Evropska unija in Združeno kraljestvo bosta prihodnji teden nadaljevala pogajanja o prihodnjih odnosih po brexitu, sta danes potrdili obe strani. Glavni pogajalec EU Michel Barnier in glavni britanski pogajalec David Frost bosta pogovore do srede nadaljevala v Londonu, nato pa še v Bruslju. Napredka sicer še vedno ni.