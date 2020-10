Mednarodna pogodba o prepovedi jedrskega orožja lahko stopi v veljavo

New York, 25. oktobra - Mednarodno pogodbo o prepovedi jedrskega orožja je ratificiralo 50 držav, tako da bo v roku 90 dni stopila v veljavo, so v noči na nedeljo sporočili ZN. V soboto je pogodbo, ki prepoveduje uporabo, razvoj, proizvodnjo, preizkušanje, nameščanje in hrambo jedrskega orožja ter grožnje z njim, kot 50. država ratificiral Honduras.