Humbert rešil štiri zaključne žogice za finale Antwerpna

Antwerpen, 24. oktobra - Francoz Ugo Humbert in Avstralec Alex De Minaur sta finalista teniškega turnirja v Antwerpnu, na katerem si bodo udeleženci razdelili 472.590 evrov. Oba sta se morala za zmagi v polfinalu krepko potruditi; Humbert je proti Britancu Danielu Evansu rešil štiri zaključne žogice in po treh urah in petnajstih minutah slavil s 4:6, 7:6 in 6:4.