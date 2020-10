Vreme: Ponoči bo dež ponehal, v nedeljo bo prevladovalo sončno vreme

Ljubljana, 24. oktobra - Ponoči bo dež ponehal, jasnilo se bo. Le na jugu in vzhodu bo do jutra ostalo oblačno, na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo do zgodnjega jutra. Po nekaterih nižinah bo nastala megla ali nizka oblačnost, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.