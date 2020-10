Na Češkem prvič več kot 15.000 novih okužb, na Slovaškem zaostrili ukrepe

Praga/Bratislava, 24. oktobra - Na Češkem so prvič od izbruha epidemije v enem dnevu potrdili več kot 15.000 novih okužb z novim koronavirusom. Po podatkih zdravstvenih oblasti so v zadnjih 24 urah potrdili 15.252 novih okužb, skupno več kot 238.000. V sosednji Slovaški so danes zaostrili ukrepe.