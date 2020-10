Prestavljene vse tekme 8. kroga rokometnega DP

Ljubljana, 24. oktobra - Zdravstvene težave v moštvih so preprečile izvedbo vseh tekem 8. kroga lige NLB, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije (RZS). Danes je bil zaradi okužbe s koronavirusom v posavski ekipi naposled odpovedan še edini predviden obračun, na katerem bi se morala pomeriti Dobova in Ljubljana.