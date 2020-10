Tokio, 24. oktobra - V Tokiu so danes slovesno odprli olimpijski plavalni center za 15.000 gledalcev, na katerem se bodo merili za olimpijska odličja v plavanju, skokih v vodo in sinhronem plavanju na igrah prihodnje leto. Za izgradnjo so namenili 542 milijonov ameriških dolarjev.