ZDA se soočajo z rekordno rastjo okužb s koronavirusom

Washington, 24. oktobra - V ZDA se je z novim koronavirusom do petka zvečer po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa okužilo skupno 8,5 milijona ljudi, zaradi covida-19 pa jih je umrlo 224.000. Okužbe v zadnjem tednu naraščajo in dosegajo nove rekorde. V petek so okužbo potrdili v rekordnih nekaj več kot 83.000 primerih.