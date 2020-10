Newyorški borzni indeksi v minulem tednu nekoliko nazadovali

New York, 24. oktobra - Newyorški borzni indeksi so v minulem trgovalnem tednu rahlo nazadovali. Analitiki ugibajo da vlagatelji ocenjujejo, da tik pred predsedniškimi volitvami dogovora med republikanci in demokrati o novem paketu pomoči za blažitev posledic pandemije covida-19 ne bo. Razlike med stranema o potrebnem obsegu svežnja so namreč še naprej velike.