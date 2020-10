Drugo soočenje Trumpa in Bidna z manj gledalci kot prvo

New York, 24. oktobra - Drugo in hkrati zadnje televizijsko soočenje ameriških predsedniških kandidatov v Nashvillu si je v četrtek ogledalo 63 milijonov gledalcev, kar je 14 odstotkov ali več kot 13 milijonov manj kot prvo soočenje, ki je med republikanskim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in demokratom Josephom Bidnom potekalo konec septembra v Clevelandu.