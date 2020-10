Ob omejevanju epidemije covida-19 okrnjeno tudi delovanje vrtcev in javnega potniškega prometa

Ljubljana, 26. oktobra - Danes začenjajo veljati nove omejitve za zajezitev epidemije covida-19. Ker se je povečalo število okužb med vzgojiteljicami, vrtci od danes dalje delujejo omejeno in zagotavljajo varstvo le za otroke tistih staršev, ki morajo biti na delovnem mestu. Zaprti so dijaški in študentski domovi, okrnjeno bo deloval javni potniški promet.