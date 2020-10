Otroci naj se med počitnicami čim več gibajo

Ljubljana, 24. oktobra - Pred otroki in dijaki, ki so bili v petek še zadnjič pri pouku pred enotedenskimi jesenskimi počitnicami, je skupaj z dvema vikendoma devet prostih dni. Ti bodo zaradi ukrepov proti širjenju epidemije od njih in staršev zahtevali nekaj več domiselnosti in energije. V pomoč pa jim bodo lahko tudi nasveti z ljubljanske filozofske fakultete.