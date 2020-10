V Budimpešti 10.000 protestnikov za avtonomno umetniško univerzo

Budimpešta, 23. oktobra - V Budimpešti se je danes zbralo okoli 10.000 protestnikov, ki so se zavzeli za avtonomnost Univerze za gledališko in filmsko umetnost. Udeleženci so večinoma v tišini sodelovali na shodu in v rokah držali plakate z napisi, da je umetnost svobodna in da imajo dovolj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.