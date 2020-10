V mestnih občinah javni promet prehaja na poletni vozni red, igrišč zaenkrat ne bodo zapirali

Ljubljana, 23. oktobra - Župani mestnih občin so uskladili enotno ukrepanje v času epidemije covida-19. V vseh mestnih občinah bo mestni javni potniški promet prešel na poletni vozni red. Mestnih igrišč in igral pa zaenkrat še ne bodo zaprli, saj se je tudi obisk teh igrišč zmanjšal, so sporočili po današnji virtualni seji skupščine Združenja mestnih občin Slovenije.