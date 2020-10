Petkovi protestniki se s koles začasno selijo nazaj balkone

Ljubljana, 23. oktobra - Protestniki, ki vsak petek izražajo kritike do nosilcev javnih funkcij, se drevi s kolesi ne bodo podali na ulice prestolnice, saj, kot pravijo, zdravstveno stanje jemljejo bolj resno kot vlada. Predstavniki protestnikov so danes pred vladno stavbo poudarili, da upor na nadaljujejo z balkonov in z drugimi oblikami povezovanja.