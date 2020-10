UKC Ljubljana za 14 dni zaustavlja elektivno dejavnost; obravnava onkoloških bolnikov, nosečnic in porodnic brez omejitev

Ljubljana, 23. oktobra - Strokovni svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je soglasno sprejel sklep, da za 14 dni zaustavijo elektivno dejavnost največje slovenske bolnišnice. Še naprej bodo izvajali urgentne, nujne in zelo hitre obravnave, brez omejitev pa bodo obravnavali onkološke bolnike, nosečnice in porodnice, so sporočili iz UKC Ljubljana.