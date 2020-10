V mirnem tednu indeks SBI TOP izgubil skoraj dva odstotka

Ljubljana, 23. oktobra - Za Ljubljansko borzo je miren teden, v katerem so vlagatelji sklenili za 3,45 milijona evrov poslov. Ob pomanjkanju pomembnejših novic z borznega parketa je indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP izgubil 1,86 odstotka in teden sklenil pri 823,67 točke. Med delnicami indeksa so največ izgubile delnice Luke Koper in Zavarovalnice Triglav.