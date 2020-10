Avkcijska hiša Christie's s spletno dražbo nemških umetnikov 20. stoletja

London, 25. oktobra - Pri avkcijski hiši Christie's je do 12. novembra odprta spletna dražba, na kateri ponujajo 27 del nemških umetnikov, ki so ustvarjali v 20. stoletju, zlasti v 20. letih. Tako so naprodaj dela umetnikov, kot so Otto Dix, George Grosz, Ernst Ludwig Kirchner, Jeanne Mammen in Heinrich Zille. Največji iztržek si obetajo za Groszevo sliko.