Za protikoronska ukrepa destilacije in skladiščenja vina 5,56 milijona evrov

Ljubljana, 24. oktobra - Država je za krizno destilacijo in krizno skladiščenje vina, kar sta dva od ukrepov za omilitev posledic covida-19 v sektorju, namenila skupno 5,56 milijona evrov. V okviru teh ukrepov so za destilacijo namenili 6,87 milijona litrov vina, za krizno skladiščenje pa 752.000 litrov, so za STA pojasnili na kmetijskem ministrstvu.