New York, 23. oktobra - Trgovalni dan na newyorških borzah se je začel neenotno. Vlagatelji so večinoma zadovoljni s poslovnimi rezultati, ki jih objavljajo podjetja, še vedno pa vlada negotovost glede novega stimulativnega paketa za ameriško gospodarstvo in globalnega okrevanja po pandemiji covida-19.