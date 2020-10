Slovenski 15-letniki lastno zavedanje globalnih vprašanj ocenjujejo podobno kot njihovi tuji vrstniki

Ljubljana, 23. oktobra - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je objavila primerjavo odgovorov 15-letnikov iz 66 držav, v katerih so ti ocenjevali lastno zavedanje globalnih vprašanj. Rezultati kažejo, da slovenski 15-letniki zavedanje omenjenih vprašanj ocenjujejo podobno kot njihovi tuji vrstniki. Manj pozitivno ocenjujejo odnos do priseljencev.