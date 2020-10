Bruselj s pismom Hrvaški zaradi poročil o nečloveškem ravnanju z migranti

Bruselj, 23. oktobra - Evropska komisija namerava Hrvaški poslati pismo z vprašanji glede nedavnih poročil o nečloveškem in poniževalnem ravnanju z migranti in s pozivom hrvaškim oblastem, naj nadaljujejo izvajanje neodvisnega nadzornega mehanizma na meji, ki so ga vzpostavili z evropskim denarjem, so danes povedali v Bruslju.