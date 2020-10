Predlogu zakona o demografskih rezervah se ne obeta podpora

Ljubljana, 23. oktobra - Predlogu zakona o demografskih rezervah, ki sta ga v parlamentarno obravnavo vložili SD in SAB, se v DZ ne obeta podpora. V današnji prvi obravnavi so se proti izrekle koalicijske stranke, saj je vlada pripravila svoj predlog o oblikovanju demografskega sklada. DZ bo o primernosti predloga SD in SAB za nadaljnjo obravnavo odločal v torek.