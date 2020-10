Do nadaljnjega prekinjeni tudi 2. SNL in 1. SFL

Ljubljana, 23. oktobra - Čeprav je pred dnevi Nogometna zveza Slovenije objavila, da bo kljub večanju števila okužb z novim koronavirusom lahko nadaljevala tekmovanja v prvi moški in ženski ligi ter tudi v drugi moški in prvi fustalski ligi, pa je danes sporočila, da sta slednji do nadaljnjega prekinjeni.