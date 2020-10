Thunbergova evropske poslance pozvala k zavrnitvi skupne kmetijske politike

Bruselj, 23. oktobra - Okoljski aktivisti z Greto Thunberg na čelu so danes pozvali Evropski parlament, naj zavrne predlagane spremembe evropske skupne kmetijske politike za obdobje 2021-2027. Te namreč ne bodo pripeljale do izpolnitve zavez na področju podnebnih sprememb, so prepričani. Slovenski evropski poslanec Franc Bogovič je medtem s potekom glasovanja zadovoljen.