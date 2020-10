V veljavi več novih protikoronskih ukrepov, nekaj podaljšanih

Ljubljana, 24. oktobra - V veljavo je stopil peti protikoronski zakon, ki podaljšuje nekatere dosedanje ukrepe za blažitev posledic covida-19 in prinaša nove. Poudarek je na zaščiti delovnih mest, ukrepi segajo na področji zdravstva in socialnega varstva. Podjetja bodo lahko še najmanj do konca tega leta koristila subvencioniranje čakanja na delo na domu.