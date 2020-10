ECDC: Epidemiološke razmere zelo zaskrbljujoče v skoraj celi EU

Stockholm, 23. oktobra - Epidemiološke razmere v 23 članicah Evropske unije, vključno s Slovenijo, in Združenem kraljestvu so "zelo zaskrbljujoče", je danes opozoril Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Ob tem je pozval k takojšnjemu in usmerjenemu ukrepanju.