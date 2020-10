Bruselj ob odločitvi glede splava na Poljskem spomnil na skrbi glede neodvisnosti ustavnega sodišča

Bruselj, 23. oktobra - V Evropski komisiji so v odzivu na odločitev poljskega ustavnega sodišča, da je umetna prekinitev nosečnosti zaradi deformacij zarodka neskladna z ustavo, izpostavili, da EU nima pristojnosti glede pravice do splava. So pa ob tem spomnili, da skrbi komisije glede neodvisnosti in legitimnosti poljskega ustavnega sodišča še niso bile odpravljene.