Del opozicije ostro proti predlogu vlade glede nedopustnosti referenduma o investicijah v vojsko

Ljubljana, 23. oktobra - Levica, LMŠ, SD in SAB protestirajo proti predlogu vlade državnemu zboru, da je razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v SV v letih 2021-2026 nedopusten. S tem vlada jemlje ljudstvu pravico do odločanja o svoji prihodnosti, meni poslanec Luka Mesec in napoveduje, da bodo to izpodbijali na ustavnem sodišču.