Hladnejše in suho okolje ugodno za preživetje novega koronavirusa, zato nujno učinkovito prezračevanje

piše Anja Gorenc

Ljubljana, 8. novembra - Preživetje novega koronavirusa v prostoru je odvisno predvsem od temperature in relativne vlažnosti zraka, najmanj so zanj ugodne visoke temperature in visoka vlažnost. V jesensko-zimskem času se obeta ravno nasprotno - zunaj nizke temperature, v prostorih pa zaradi ogrevanja predvsem nižja vlažnost zraka. Zato je ključno prezračevanje prostorov.