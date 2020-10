V novem zaostrovanju ukrepov zaprtje hotelov, frizerskih salonov in avtopralnic

Ljubljana, 24. oktobra - Veljati je začel nov vladni odlok o omejitvah prodaje blaga in storitev potrošnikom. Z njim se Slovenija vrača v stanje, ki je veljalo že spomladi; med drugim bodo vrata morali zapreti hoteli, frizerski in kozmetični saloni, bazeni, avtopralnice in podobno. Bo pa znova dovoljena dostava hrane na dom tudi v nočnem času.