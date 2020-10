Umrl slikar, grafik in scenograf Jože Spacal

Ljubljana, 23. oktobra - Umrl je slikar, grafik, mozaicist in scenograf Jože Spacal, so sporočili iz družinskega kroga. V Milanu je študiral slikarstvo in se izpopolnjeval iz mozaika, nato pa je skoraj tri desetletja deloval kot scenograf na TV Ljubljana, kjer je pripravil več kot 300 scenografij. Sodeloval je na številnih domačih in mednarodnih razstavah.