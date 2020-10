V soboški bolnišnici tudi po širitvi kapacitet prosta le še ena postelja za bolnike s covidom-19

Murska Sobota, 23. oktobra - V soboški bolnišnici so po navodilih ministrstva za zdravje za petino povečali število postelj za bolnike s covidom-19, tako da jih imajo zdaj 44. Zasedenih je 43 postelj, prosta je le še ena na intenzivni negi. V bolnišnici pa so se razveselili pomoči dodanega medicinskega osebja, ki se je odzvalo pozivu in jim bo priskočilo na pomoč.