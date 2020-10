OZS vladi predlaga dodatne izjeme od prepovedi

Ljubljana, 23. oktobra - OZS je vladi danes predlagala dodatne izjeme od prepovedi prodaje storitev in blaga. Da bi lahko še naprej poslovali, si želijo frizerji, kozmetiki, tekstilci, fotografi, čistilci in lastniki avtopralnic. Zadovoljni pa so cvetličarji, vrtnarji, serviserji in vulkanizerji, ki bodo lahko še naprej poslovali.