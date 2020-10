GZS opozarja na nujnost delujočega gospodarstva

Ljubljana, 23. oktobra - Kljub širjenju novega koronavirusa je nujno, da vitalni del gospodarstva ostane aktiven in deluje kolikor je mogoče nemoteno, opozarjajo na GZS. Ponovne zaustavitve, kot smo ji bili priča spomladi, si Slovenija po njihovih besedah ne more več privoščiti. Vse v gospodarstvu so ob tem pozvali k doslednemu upoštevanju ukrepov za preprečevanje okužb.