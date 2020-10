Ozaveščanje o diskriminaciji mora biti po mnenju udeležencev projekta ZaVse/4ALL kontinuirano

Ljubljana, 23. oktobra - O problematiki diskriminacije v družbi je treba več in jasneje govoriti, so se strinjali sodelujoči na današnji konferenci ob zaključku projekta ZaVse/4ALL. Informiranje in ozaveščanje o diskriminaciji mora obenem biti kontinuirana dejavnost in ne omejena na zgolj občasne tovrstne projekte, so še opozorili.