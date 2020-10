Sindikat opozarja na poskus izigravanja zakonskega zaprtja trgovin v nedeljo

Ljubljana, 23. oktobra - Sindikat delavcev trgovine Slovenije opozarja, da skušajo nekateri trgovci izigrati zakonsko zaprtje trgovin ob nedeljah, ki je bilo uveljavljeno, da bi zaposlenim omogočili en prost dan v tednu. Kot so zapisali, to počnejo s pomočjo določbe, ki omogoča neenakomerno razporeditev delovnega časa in delo odrejajo v nedeljo.