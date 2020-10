Trgovski centri bodo poslovanje prilagodili omejitvam

Ljubljana, 23. oktobra - Trgovski centri bodo s soboto, ko po napovedih v veljavo stopijo novi ukrepi, prilagodili svoje poslovanje. Središča, ki jih upravlja družba SES - to so Aleja Ljubljana Šiška, Citypark Ljubljana, Citycenter Celje, Europark Maribor in Center Interspar Vič - bodo obratovala v omejenem obsegu, saj nekatere trgovine lahko ostanejo odprte.