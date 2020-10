Slovaška zaradi širjenja covida-19 uvaja delno karanteno

Bratislava, 23. oktobra - Slovaška zaradi porasta okužb z novim koronavirusom uvaja delno karanteno za celotno državo, je v četrtek sporočil slovaški premier Igor Matovič. Veljala bo od sobote do 1. novembra, pri čemer bi jo lahko podaljšali. V državi so sicer v zadnjem dnevu znova zabeležili rekordno število okužb z novim koronavirusom. Potrdili so jih skoraj 2600.