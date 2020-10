Italijanski regulator: Ryanair pristal na povračilo denarja za karte odpovedanih letov

Rim, 23. oktobra - Italijanski regulator je v preiskavi štirih nizkocenovnih letalskih prevoznikov, med katerimi je tudi Ryanair, dosegel, da bodo ti potrošnikom povrnili vse stroške za letalske karte za lete, ki so bili odpovedani med pandemijo covida-19, čeprav so jim sprva ponujali le vavčerje. Prevozniki so okrepili tudi sektorje za pomoč strankam.